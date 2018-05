TRILLIUM mit ersten Videos

Unter dem Titel "Tectonic" wird am 8 Juni das erste Album von TRILLIUM veröffentlicht werden, der Band um Amanda Somerville, die wir von KAMELOT, AVANTASIA, EPICA, AFTER FOREVER und dem Album mit Michael Kiske kennen. Das Lied 'Shards' gibt es jetzt als Lyric-Video: Youtube.

und hier ist 'Time Ti Shine': Youtube.

Auf dem Album werden diese Lieder zu finden sein:

Time To Shine

Stand Up

Full Speed Ahead

Hit Me

Fighting Fate

Nocturna

Fatal Mistake

Shards

Cliché Freak Show

Eternal Spring

Vorbestellungen sind bereits über verschiedene Plattformen möglich.