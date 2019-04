TRUE THRASH FEST in Hamburg

Das nächste Hallenfestival in Hamburg! Damit es zur kalten Jahreszeit ordentlich heiß wird, gibt es am 23.11.2019 das TRUE THRASH FEST im Kronensaal des Kulturpalastes in Hamburg Bilstedt. Das Line Up liest sich wie folgt:

BLOOD FEAST (US)

TOXIK (US)

RAZOR (CDN)

AT WAR (US)

RIVERGE (JPN)

EXCUSE (FIN)

Obendrein gibt es am Abend zuvor im Bambi Galore eine amtliche Warm Up Veranstaltung mit :

BLOOD FEAST

TRASHFIRE (Türkei)

FALSE PROPHETS (US)

Die letzten Kombitickets für 50 Euro gibt es hier.