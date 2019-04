HEART OF CYGNUS: News über News

Bandkopf Jeff Lane verkündet auf Facebook, dass er an einem neuen Album arbeitet. Als wäre das nicht schon Grund genug zum Jubeln, hat er auch eine komplett neue Webseite am Start, auf welcher man alle bisherigen Alben ordern kann. Das Besondere daran: Man bietet auf die Alben und kann diese so ab 1 $ plus Versand bestellen. Wer den aktuellen Song 'Hydra Vs. Leviathan' noch nicht im Regal stehen hat, wird auf diesem Sampler fündig.

