Die kroatische Black-Metal-Band TRYGLAV hat für den 31.03. ihr neues Album "Night Of Whispering Souls" angekündigt. Dazu stellt sie Cover und Trackliste vor:



1. Under My Skin

2. Night Of Whispering Souls

3. Deadline

4. Evil Dead

5. Creature Of The Night

6. Werewolf

7. Beyond The Limit



Interessierte können sich bei YouTube einen Audioclip des Titelstücks anhören.





