TULUS: Details zum neuen Album

Die norwegische Black-Metal-Band TULUS wird am 06.03.2020 ihr sechstes Studioalbum veröffentlichen. Das Album trägt den Namen "Old Old Death" und erscheint via Soulseller Records.



Neben der Tracklist und dem Cover wurde der Song 'Jord' als erster Höreindruck herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Hel

2. Jord

3. I havet hos Rån

4. Flukt

5. Folkefall

6. I hinmannens hånd

7. Grunn grav

8. Ild til mørkning

9. Villkjeft

10. In memoriam



Das Album kann bereits via Bandcamp vorbestellt werden.

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: tulus old old death jord soulseller records