BEHEMOTH hat ein neues Video

Das Lied heißt 'Rom 5:8' und kann hier angehört werden: Youtube.

Das Album "I Love You At Your Darkest" kann im Nuclear Blast Shop bestellt werden. jetzt auch in der Touredition mit anderem Artwork, einer Dokumentation uns Live-Tracks.

Die Band sagt: "Um den monumentalen Start der Tournee mit SLIPKNOT zu feiern, präsentieren wir euch stolz das offizielle Video zu 'Rom 5:8'. Macht eure Stimmen bereit, Legionen - wir werden sie brauchen!"

Hier kann man dabei sein:

14.01. IRL Dublin - 3Arena

16.01. UK Manchester - Arena

17.01. UK Newcastle - Utilita Arena

18.01. UK Glasgow - The SSE Hydro *SOLD OUT*

20.01. UK Sheffield - FlyDSA Arena

21.01. UK Nottingham - Motorpoint Arena

22.01. UK Cardiff - Motorpoint Arena *SOLD OUT*

24.01. UK Birmingham - Arena *SOLD OUT*

25.01. UK London - The O2 *SOLD OUT*

28.01. NL Amsterdam - Ziggo Dome *SOLD OUT*

29.01. D Frankfurt - Festhalle *SOLD OUT*

30.01. F Paris - AccorHotels Arena

01.02. LUX Esch-sur-Alzette - Rockhal *SOLD OUT*

02.02. F Lyon - Halle Tony-Garnier

04.02. H Budapest - Papp László Budapest Sportaréna

06.02. PL Lodz - Atlas Arena

08.02. D Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle *SOLD OUT*

09.02. D Munich - Olympiahalle *SOLD OUT*

11.02. I Milan - Mediolanum Forum

12.02. CH Zurich - Hallenstadion

14.02. A Vienna - Stadthalle

16.02. D Hamburg - Barclaycard Arena *SOLD OUT*

17.02. D Berlin - Mercedes-Benz Arena

18.02. D Dortmund - Westfalenhalle *SOLD OUT*

20.02. DK Copenhagen - Royal Arena