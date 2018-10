TURBOSTAAT: Live-Album erscheint 2019

Die Punk-Rock-Band TURBOSTAAT feiert im kommenden Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und beschenken sich und ihre Fans mit dem ersten Live-Album der Bandgeschichte. "Nachtbrot" erscheint am 11. Januar 2019 als Doppel-Vinyl zusammen mit einem 60-seitigen Fotoband.



Aufgenommen wurde "Nachtbrot" bei drei aufeinanderfolgenden Konzerten im April 2018 im Conne Island, Leipzig. Ihr langjähriger Wegbegleiter und Freund Moses Schneider produzierte das Album. "Nachtbrot" liefert eine Zusammenfassung der Bandgeschichte, zusammen mit den stets wichtigsten Bandmitgliedern: ihren Fans.



Das Album ist bereits über die bandeigene Homepage als Doppel-Vinyl mit 60-seitigem Fotoband vorbestellbar und erscheint am 11.01.2019 auch in allen anderen gängigen Formaten.

