Arte zeigt am Freitag, dem 30. Oktober von 2145 Uhr bis 2325 Uhr die Dokumentation "If I Leave Here Tomorrow" (USA 2018) über LYNYRD SKYNYRD. Weitere Informationen und einen Trailer zur Sendung gibt es auf der Website des Senders.

