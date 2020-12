TV-Tipp: Konzerte bei 3Sat zu Silvester

Auch zum kommenden Jahresende zeigt 3Sat wieder Konzertausschnitte, wobei Rockfans an diesem Silvestertag etwas kurz kommen werden. Sie können sich zumindest METALLICA, ROGER WATERS, ALICE COOPER und als Traditionalisten ELVIS PRESLEY und RINGO STARR & HIS ALL STARR BAND vormerken können. Das ausführliche Programm gibt es beim Sender.

