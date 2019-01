TWISTED TOWER DIRE: Neues Album, neues Video

Fans des epischen und melodischen US Metals mussten acht lange Jahre auf neue Musik aus dem Hause TWISTED TOWER DIRE warten, doch nun ist es endlich so weit. Die Band wird ihr neues Album "Wars In The Unknown" am 15.03. über das griechische Qualitätslabel No Remorse Records veröffentlichen und hat uns heute bereits mit einem Vorgeschmack gesegnet. 'Light The Swords On Fire' kann als Lyric Video auf Youtube gutiert werden. Details zu Vorbestellungsmöglichkeiten der CD oder LP werden in Kürze bekanntgegeben. Nun heißt es aber erst mal, die Schwerter anzuzünden und eine Runde tollen Metal zu feiern.

Quelle: No Remorse Records Redakteur: Raphael Päbst Tags: wisted tower dire wars in the unknown no remorse records