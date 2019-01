FLOTSAM AND JETSAM in den Charts

Augenscheinlich hat FLOTSAM AND JETSAM nicht nur unsere Redakteure mit ihrem neuen Album "The End Of Chaos" vollends überzeugt, was ein zweiter Platz in unserem aktuellen Soundcheck belegt, sondern auch die deutsche Metalgemeinde. Der sensationelle Charteinstieg auf dem 19. Platz der offiziellen deutschen Charts ist zugleich die höchste Platzierung der Bandgeschichte. Wir von Powermetal.de gratulieren der Band natürlich von ganzem Herzen zu diesem großartigen Erfolg! Cheers!

Quelle: AFM Records Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: flotsam and jetsam charts the end of chaos afm records