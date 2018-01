TWITCHING TONGUES: Video zum neuen Album

Am 09.02.2018 erscheint unter dem etwas sperrigen Titel "Gaining Purpose Through Passionate Hatred" das neue Album der Hardcore-Fraktion TWITCHING TONGUES.

Einen ersten Einblick gewährt die Band mit der Veröffentlichung eines Videos zu dem Song 'Harakiri'.

Die Tracklist zur neuen Scheibe liest sich wie folgt:

1. AWOL (State of the Union)

2. Harakiri

3. Kill for You

4. T.F.R.

5. Forgive & Remember

6. Gaining Purpose

7. Long Gone

8. The Sound of Pain

9. Defection (Union of the State)