TYRANT (US) - viertes Album

Nach offenbar schweren Zeiten haben die US-Metaller TYRANT nun, 24 Jahre nach "King Of Kings" ihr viertes Studioalbum in trockenen Tüchern. Es wird auf den Namen "Hereafter" hören und am 15.05.2020 über Shadow Kingdom Records erscheinen. Den Posten am Mikrophon hat inzwischen Robert Lowe (ex-SOLITUDE AETURNUS, ex-CANDLEMASS) vom langjährigen Sänger Glen May übernommen.

Einen Videoclip zum Titelstück gibt es bereits zu bestaunen: