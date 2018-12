TYTUS ruft zu Ungehorsam auf!

Auf Fighter Records wird das Album "Rain After Drought" am 8. Januar erscheinen und in den Song 'Disobey' können wir schon mal reinhören: Youtube.

Zu dem zweiten Album der Italiener werden auch zwei weitere Lieder stehen, zu denen es bereits Videos gibt. Hier ist 'Move On Over': Youtube.

Und hier ist 'The Dark Wave': Youtube.

So ein bisschen frühe IRON MAIDEN haben die Jungs vom Stiefel aber auch schon gehört, würde ich mal sagen...