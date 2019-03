TÝR - Video zur Geschichte Ragnar Loðbróks

Die Färinger TÝR koppeln mit 'Ragnars Kvæði' die dritte Videosingle zu ihrem am 08.03.2019 auf Metal Blade erscheinenden neuen Album "Hel" aus. In dem Stück geht es um eine Episode aus der Sage des vielen aus der Fernsehserie "Vikings" bekannten legendären Dänenkönigs Ragnar Loðbrók, der im 9. Jahrhundert gelebt haben soll. Die Geschichte behandelt die Szene, in der Ragnar Aslaug kennenlernt.



Das Video mit seinen eindrucksvollen Naturaufnahmen und einer Geschichte über zwei Seelen, die sich durch Zeit und Raum suchen, entstand in Transsilvanien, Ungarn und Slowenien.



Weitere Videos gibt es zu den Songs 'Fire & Flame' und 'Sunset Shore'.

Der brandaktuelle Videoclip 'Ragnars Kvæði':

Der vorige Clip zu 'Sunset Shore':

Und das Lyrikvideo 'Fire & Flame':





Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: tyr tr hel metal blade ragnars kvi