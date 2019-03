LEFUTRAY: Neues Album angekündigt

Am 24. Mai erscheint via Massacre Records das neue Album der chilenischen Thrash Metaller LEFUTRAY. Die neun aggressiven Songs auf "Human Delusions", wollen auf Ungleichheit, Gewalt und politische Korruption die in Südafrika vorherrschen hinweisen. Des Weiteren plant die Band sich in der zweiten Jahreshälfte auf Europa Tour zu begeben.

Die Songs auf dem Album:

1. The Wrath

2. The Wolves

3. Wires

4. The Mist

5. Wild

6. Labyrinth

7. The Waiting

8. New Blood

9. The Mirage

Quelle: Massacre Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: lefutray human delusions massacre records