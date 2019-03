TaktArt Clubshow: ALL MY PRIDE, SOBER TRUTH und COLDSPOT rocken in Bonn

Auch im April 2019 geht es mit der Bonner Konzertreihe "TaktArt Clubshow" weiter, bei der an vier Terminen im Jahr das Rock & Pop Zentrum in der Nähe des Bahnhofs Bad Godesberg von amtlichen Underground-Acts der deutschen Szene gerockt wird.

Für die kommende Ausgabe am 5. April stehen mit den Alternative-Rockern ALL MY PRIDE und den Lokalmatadoren COLDSPOT dabei zwei sehr interessante Acts auf dem Billing. Gekrönt wird das Ganze von einer Show der Groove-Metaller SOBER TRUTH, die auch in Bonn ihr vor kurzem erschienenes neues Album "Psychosis" präsentieren werden.

Der Eintritt kostet wie immer im VVK 6 € und an der Abenkasse 10 €. Los geht es um 20 Uhr!

