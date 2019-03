THEM kommt mit 7"

Die Deutsch/Amerikanische Power/Thrash Metal Band THEM veröffentlicht mit 'Back In The Garden Where Death Sleeps' ihre erste 7" Vinyl Single.



Sänger KK Fossor sagt zu dem Song: "Während Peter Thompson und seine Gefolgschaft das Herrenhaus stürmen, kann Remsen durch das geheime Treppenhaus im Keller, welches ihm von der Küchenmagd Sarah gezeigt wurde, entkommen. Remsen ist bestrebt, den zweiten Plan seines Herrn zu erfüllen. Dieser beinhaltet seine Rückkehr…nach Sweet Hollow?"



Die limitierte 7“ Single 'Back In The Garden Where Death Sleeps' enthält den Titelsong sowie eine Adaption des gleichnamigen 1985er Goblin-Stückes zum Dario Argento-Filmklassiker 'Phenomena' und wird auch digital am 07.06.2019 veröffentlicht.



Aber schon vorher können alle Fans dieses Sammlerstück exklusiv bei folgenden Konzerten am Merchandise-Stand erwerben:



07.05. Bad Friedrichshall - Lemmy's

08.05. Mannheim - 7er Club

09.05. Kassel - Goldgrube

10.05. Hamburg - Bambi Galore

11.05. Berlin - Werk 9

