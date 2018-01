Therapiestunden mit NATE BOHNET

NATE BOHNET, Bassist der kanadischen Metalband NUCLEAR OATH, veröffentlicht mit seinem Bandkollegen Pete Mercer am 16.02.2018 sein erstes Soloalbum mit dem Titel "Therapeutic Destruction". Schon jetzt gibt es mit 'Suicidal Illusions' eine heftige Kostprobe im Netz.

Bei Gefallen steht der Song auch zum Download parat.

Die komplette Scheibe enthält die folgenden Tracks:

1. Breaking Through The Walls 04:26

2. The Sensation Of Falling 03:56

3. Chaotic (Feat: Regan Mayer) 04:40

4. The Infinite Struggle (Feat: Tokey & Pete Mercer) 03:41

5. Blight Of The Mind (Feat: Colton Charette & Cesar Hicken) 04:05

6. Ships In The Sky 04:48

7. The Painted World 06:08

8. Serpents Tongue (Feat: Nathan Trash) 02:49

9. Suicidal Illusions (Feat: Pete Mercer) 04:28

10. My Liberation (Feat: Kelson James) 04:09

11. Silence Falls (Feat: As A Vessel) 04:12

12. Hollow (Feat: Chris Saunders) 04:07

13. Homeward Bone (Feat: Micah Kutzley) 04:20

14. Covered In Stone (Feat: Chandler Weinkauf) 05:08