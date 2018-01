UNHEILIG-Fans aufgepasst!

Für alle UNHEILIG-Fans bietet sich im April und Mai 2018 Gelegenheit, in musikalischen Erinnerungen zu schwelgen. Nach dem Abtreten des Grafen begibt sich seine Band (Henning, Potti und Licky) gemeinsam mit THE DARK TENOR auf Tour. Unter dem Banner "UNHEILIG & THE DARK TENOR auf Zeitreise" werden Songs beider Bands sowohl in englischer als auch deutscher Sprache auf die Bühne gebracht und neu interpretiert. Angekündigt sind auch einige frühe Titel von UNHEILIG, die bisher nicht live gespielt wurden.

Folgende Termine sind angekündigt:

19.04.2018 Osnabrück – Rosenhof

20.04.2018 Bremen – Aladin Music-Hall

21.04.2018 Köln – E-Werk

22.04.2018 Saarbrücken – Garage

26.04.2018 Dresden – Schlachthof

27.04.2018 Leipzig – Haus Auensee

28.04.2018 Berlin – Columbiahalle

17.05.2018 Hannover – Capitol

18.05.2018 Hamburg – Grosse Freiheit

19.05.2018 Bochum – Ruhrcongress

23.05.2018 Freiburg – Musikklub in der Sick Arena

24.05.2018 Stuttgart – Wizemann

25.05.2018 Nürnberg – Löwensaal

26.05.2018 München – Technikum

27.05.2018 Frankfurt – Batschkapp