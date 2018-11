Ticketmaster: Votet für das

Ticketmaster veranstaltet wieder seine alljährliche Frage nach dem "Ticket des Jahres", wobei sich dies auf Konzerte, Sportveranstaltungen aber auch Musicals bezieht. In den beiden letzten Jahren gewann das "Lollapalooza Berlin" in Deutschland und COLDPLAY bei der globalen Auswertung. Wäre doch schön, wenn dort stattdessen das "Wacken Open Air" oder IRON MAIDEN landen würde. Das Voting lohnt sich aber so oder so, da jeder Teilnehmer die Chance auf einen Gutschein im Wert von 500,- EUR hat. Damit lässt sich auf viele Konzerte gehen.



Auf Ticketmaster könnt ihr bis zum 11. November eure Stimme abgeben.

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Peter Kubaschk Tags: ticketmaster