THE SACRIFICE ist unter dem Mond

Die französische Elektro-Truppe hat ihre neue Single 'Under The Moon' genannt: Youtube.

Am 7. Dezember wird ihr selbstbetiteltes Album über Season Of Mist erscheinen. Hier ist die Trackliste:

1. Redemption (5:16)

2. Order of Disorder (3:51)

3. Under the Moon (4:36)

4. Digging Deep (5:01)

5. Violent Devolution (5:26)

6. Aurora (4:06)

7. Ghosts (4:16)

8. Endless Night Terror (3:41)

9. Moving to the City (3:26)

10. Marble Hallways (5:36)

11. Errdemption (2:56)