Tim Bowness kommt auf Tour

"Flowers At The Scene" ist bereits erschienen, doch jetzt wird es bald auch die Möglichkeit geben, den Progger live zu erleben. Hier sind die recht limitierten Tourdaten:

26th May – Arts Workshop, Worcester, UK

31st May - De Boerdij, Zoetermeer, The Netherlands (co-headlining with Anneke Van Giersbergen)

2nd June - Wroclaw, Poland

3rd June - Warsaw, Poland

4th June - Prachtwerk, Berlin, Germany (www.prachtwerkberlin.com/programm/)

7th June – Dingwalls, London, UK

20th July - Night Of The Prog, Loreley, Germany

In Berlin wird Bernhard Woestheinrich (CENTROZOON) den Abend eröffnen. Zur Einstimmung hier das Video zu 'It's The World': Youtube.