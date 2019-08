Tolkki kündigt neues Album mit Altbekannten an!

Kommentieren

Timo Tolkki hatte in den vergangenen Jahren schon so einige neue Projekte am Start. Das neuste hört auf den Namen INFINITE VISION und besteht - wie auch sonst - aus Timo Tolkki und Gastmusikern. Unter ihnen erstaunlicher Weise STRATOVARIUS-Sänger Timo Kotipelto, sowie ex-STRATOVARIUS-Bassist Jari Kainulainen, deren Vergangenheit mit dem ex-STRATOVARIUS-Masterminds ja nun nicht unbedingt einfach war. Das liegt allerdings schon einige Jahre zurück, inzwischen ist das Vertrauen wohl wieder so groß, dass sogar wieder gemeinsam musiziert werden. Als zweiter Sänger ist zudem Michael Vescera (OBSESSION) angekündigt. Die Drums übernimmt der aktuelle STRATOVARIUS-Schlagzeuger Rolf Pilve.

So darf man sich jetzt natürlich große Hoffnungen auf einen regelrechten Hammer machen, immerhin spricht der Bandname wahrlich Bände. Ein wenig Wartezeit ist allerdings noch zu überbrücken. "Into Infinity Project", so der Titel des Erstlings, soll am 10. März 2020 bei Pride & Joy Music erscheinen. Bis dahin müssen wir uns mit der folgenden Trackliste zufrieden geben und der Ankündigung, das im nächsten Jahr sogar eine Tour und Festivalauftritte folgen sollen.

Into Infinite (Instrumental) Power To The World Dangerous Angelic Dreams Loneliness Of A 1000 Years Stars Of Thunder Summer Whispers Wicked Soul Sinners and Saints Never Let The Hope Die Shadows Of My Heart City Of Souls