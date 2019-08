KLABAUTAMANN in Zukunft ohne Florian Toyka

Wie Gitarrist und Bassist Florian Toyka heute über die offizielle Facebook-Seite der Band bekannt gab, ist er nicht länger Teil der nordrheinwestfälischen Prog/Black-Metal-Band KLABAUTAMANN. Seinen Ausstieg nach über zwanzig Jahren begründet er damit, dass die musikalische und emotionale Verbindung zu KLABAUTAMANN seit längerer Zeit geringer geworden sei. Dieser Prozess habe vielleicht schon nach der Veröffentlichung von "Merkur" angefangen. Die Prioritäten hätten sich gewandelt, die Zeitressourcen seien geringer geworden und er sehe keinen Grund, nur der alten Zeiten wegen zu bleiben. Zwar sei ihm die Band über viele Jahre sehr wichtig gewesen, doch es sei nun auch in Ordnung zuzugeben, dass dies jetzt nicht mehr der Fall sei. Es sei auch nicht sinnvoll, nie verfügbar zu sein, während Tim Steffens - der andere Protagonist der Band - ständig voller Energie, Kreativität und Motivation sei, was auch nun gerade wieder der Fall sei.



Florian möchte sich daher ab sofort auf seine andere Band VALBORG konzentrieren, und auf all die anderen Dinge, die ihn glücklich machen. Für die guten Erinnerungen zeigt er sich dankbar, vor allem weil KLABAUTAMANN es ihm erlaubt habe, seine ersten Schritte auf seinem Weg als Musiker zu gehen, zusammen mit Tim, den er seit 1986 kenne. Auch sei er froh, dass es mit KLABAUTAMANN dennoch weitergehe und vor allem darauf gespannt, was Tim auf dem neuen Album präsentieren werde.



Quelle: Florian Toyka via Klabautamann-Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: klabautamann florian toyka tim steffens valborg zeitgeister