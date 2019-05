Turilli / Lione RHAPSODY mit Lyricvideo zu digitaler Single 'Phoenix Rising'

Turilli / Lione RHAPSODY - die neue Band um die Original-RHAPSODY-Mitglieder Luca Turilli und Fabio Lione, komplettiert durch die RHAPSODY-Musiker Dominique Leurquin, Patrice Guers und Alex Holzwarth - hat kürzlich die Veröffentlichung ihres Debütalbums "Zero Gravity (Rebirth And Evolution)" für den 28. Juni via Nuclear Blast angekündigt. Ab sofort können Fans das Werk nicht nur im Nuclear Blast Shop vorbestellen, sondern sich auch die erste Single, den Opener 'Phoenix Rising', anhören.



Sänger Fabio Lione erzählt: "'Phoenix Rising' verbindet unsere Vergangenheit und unsere Zukunft als Musiker: So bietet der Track u.a. einige Elemente der traditionellen Symphonic Metal-Schule, aber auch harte Gitarrenriffs, moderne Sounds, die wir heutzutage lieben, sowie ein ethnisches Zwischenspiel, das von der einzigartigen Stimme des mongolischen Künstlers Uyanga Bold veredelt wurde. Sobald 'Phoenix Rising' im Kasten war, haben wir den Song einfach nicht mehr aus unseren Köpfen bekommen. Wir haben tagein tagaus seinen Refrain gesungen. Und genau deshalb ist dieses Stück der perfekte Opener für unser Debütalbum und unsere kommenden Konzerte!"



Gitarrist/Keyboarder/Pianist Luca Turilli ergänzt: "Fabios emotionale Darbietung unterstreicht den tiefgründigen Text, der v.a. von sakraler Geometrie und Quantenphysik inspiriert wurde. Doch auch die Geheimnisse antiker Weisheit spielen eine gewichtige Rolle. Der Song erzählt von einem Menschen und dessen dramatischem Selbstverwirklichungsprozess, nachdem er ein inneres Beben durchlebt hat. Er möchte sich jenseits der trügerischen Dualität sowie der Schlingen begeben, die er mit den materiellen Aspekten des Lebens assoziiert, um sein Bewusstsein zu erweitern und seinen Platz in der Geometrie der Existenz zu finden."