30 Jahre nach der Veröffentlichung von U2s fünftem Studioalbum "The Joshua Tree", bringt Island Records am 2. Juni 2017 eine Anniversary Edition dieser bahnbrechenden Platte von U2 heraus.



Neben dem Originalalbum mit 11 Tracks enthält die Super Deluxe Collector’s Edition einen Livemitschnitt des Auftritts im Madison Square Garden 1987 während der "The Joshua Tree"-Tour; außerdem Rarities und B-Seiten von den Albumaufnahmen, Remixe von 2017 von Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite und Flood, sowie ein 84-seitiges, gebundenes Buch mit bisher noch nirgends gezeigten Fotos, die The Edge 1986 während der Mojave Desert Fotosession geschossen hat.

