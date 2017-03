RHAPSODY OF FIRE: Neueinspielungen auf

Nach dem Split mit Sänger Fabion Lione und Schlagzeuger Alex Holzwarth, präsentiert RHAPSODY OF FIRE mit neuem Sänger (Giacomo Voli) und neuem Drummer (Manu Lotter) einen ganz besonderen Release: "Legendary Years" lässt die "RHAPSODY-Jahre" (1997-2002) neu auferleben, 14 Songs wurden komplett neu eingespielt und von Seeb Levermann (ORDEN OGAN) gemixt und gemastered. Die Tracklist:

01. Dawn Of Victory

02. Knightrider Of Doom

03. Flames Of Revenge

04. Beyond The Gates Of Infinity

05. Land Of Immortals

06. Emerald Sword

07. Legendary Tales

08. Dargor, Shadowlord Of The Black Mountain

09. When Demons Awake

10. Wings Of Destiny

11. Riding The Winds Of Eternity

12. The Dark Tower Of Abyss

13. Holy Thunderforce

14. Rain Of A Thousand Flames

VÖ: ist der 26.05.2017 via AFM Records.