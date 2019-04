UGLY KID JOE kommt auf Tour

Und sie werden wieder 'Everything About You' besingen, klar doch. Aber die Jungs haben noch viel mehr drauf, wie ich bereits live erleben konnte, daher nichts wie hin. Und zwar hier:

25 JUN 2019 Aschaffenburg (DE) Colos-Saal

26 JUN 2019 Nürnberg (DE) Hirsch

16 JUL 2019 Essen (DE) Turock

17 JUL 2019 Münster (DE) Sputnikhalle