UNCLE ACID AND THE DEADBEATS: Neues Album, Tour

Am 12. Oktober wird das neue Album "Wasteland" über Rise Above Records erscheinen, das für eine Retro-Psychedlic-Rockband wie UNCLE ACID AND THE DEADBEATS sicher ungewöhnlich werden wird, denn es soll sich um ein Konzeptalbum handeln. Hörproben haben wir noch keine, aber dafür schon mal Tourdaten, zu denen LA WITCH mitkommen wird:

15.11.18 BE - BRUSSELS AB

16.11.18 NL - AMSTERDAM PARADISO NOORD

17.1.181 DE - HAMBURG KNUST

19.11.18 SE - GOTHENBURG PUSTERVIK

20.11.18 NO - OSLO ROCKEFELLER

21.11.18 SE - STOCKHOLM NALEN

23.11.18 FI - HELSINKI TAVASTIA

25.11.18 DK - COPENHAGEN GRA HALL

26.11.18 DE - BERLIN SO36

27.11.18 PL - WARSAW HYBRYDY

28.11.18 DE - DRESDEN BEATPOL

29.11.18 AT - WIEN ARENA

01.12.18 DE - MÜNCHEN STROM

02.12.18 IT - MILAN LEGEND

03.12.18 FR - VILLEURBANNE TRANSBORDEUR

04.12.18 CH - ZÜRICH DYNAMO

06.12.18 DE - KARLSRUHE SUBSTAGE

07.12.18 DE - OSNABRÜCK ROSENHOF

08.12.18 DE - KÖLN LUXOR

09.12.18 FR - PARIS LA MAROQUINERIE