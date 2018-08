'Zero Type X' nennt sich der nächste großartige Appetizer in Videoformat aus dem Hause UNDERTOW. Vorbestellungen des kommenden Machtwerks "Reap The Storm", welches ab 21. September käuflich zu erwerben sein wird, können bereits über den Label eigenen El Puerto Records Shop getätigt werden.

