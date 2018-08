WHISPERING SONS: Debütalbum

Am 19.10.2018 wird die belgische Post-Punk-Band WHISPERING SONS ihr Debütalbum "Image" veröffentlichen. Es ist seit der EP "Endless Party" aus dem Jahre 2015 die erste Veröffentlichung der Band aus Brüssel.



Erscheinen wird das Album via SMILE Records / Soulfood/Believe Digital. Der Song 'Waste' wurde bereits veröffentlicht.



Die Tracklist liest sich so:

1) Stalemate

2) Got A Light

3) Alone

4) Skin

5) No Time

6) Fragments

7) Hollow

8) Waste

9) Dense

10) No Image



Live ist die Band demnächst auch zu erleben.



Hier sind die Termine:



07.09.2018 Deutzen Nocturnal Culture Night Festival

08.09.2018 München Orangehouse (Sacred Bones Party)

20.10.2018 B-Brüssel Ancienne Belgique

31.10.2018 NL-Amsterdam Sugar Factory

02.11.2018 Berlin Urban Spree

03.11.2018 Bochum Kulturbahnhof

09.11.2018 Köln Gebäude 9

24.11.2018 IT-Collegno Padiglione 14

08.12.2018 B-Turnhout Club Kuub

14.12.2018 B-Gent De Centrale

18.01.2019 Hannover Lux

26.01.2019 Leipzig Moritzbastei

02.02.2019 B-Hasselt Muziekodroom

