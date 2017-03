UNDER THE BLACK MOON - morgen ist's soweit

Pünktlich zum Frühlingsanfang und definitiv kein Aprilscherz: Morgen öffnet das UNDER THE BLACK MOON im Münchner Backstage seine Pforten. Das vom Backstage selbst in Szene gesetzte Festival geht um 16 Uhr los, Tickets gibt's im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Das UNDER THE BLACK MOON geht 2017 in seine dritte Runde. Neben zahlreichen Hopefuls aus dem Münchner Land und darüber hinaus wie die exquisiten Stoner-Rocker GODSGROUND oder die Sludge-Doom-Walze VAN DRUNEN (nee, hat nix mit dem ASPHYX-Shouter zu tun, versprochen!) gesellen sich Größen wie das Power-Duo MANTAR oder Headliner ELECTRIC WIZARD - Letztgenannte machen sich live bekanntlich sehr rar. Dabei sein lohnt sich also gleich mehrfach.