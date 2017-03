Debüt-Album von ÖRTH vor Wiederveröffentlichung

ÖRTH - dieser Name dürfte selbst absoluten Black-Metal-Freaks eher unbekannt sein. Es handelt sich um eine frühere Version von ARVAS, einer ebenfalls eher unbekannten Black-Metal-Truppe. Die Norweger veröffentlichten unter dem Namen ÖRTH 1996 "Nocturno Inferno" eher im Freundeskreis; das Album scheint dort aber immerhin so viel Staub aufgewirbelt zu haben, dass es 2017, 21 Jahre später, erstmals zu einem offiziellen Release kommt.

Mit Musikern von GORGOROTH, IMMORTAL, AETERNUS und BORKNAGAR sind ein paar Leute dabei, deren Namen man mal gehört haben darf (Grim, Ares, V-Rex).

Ob es sich wirklich um ein typisches frühes norwegisches Black-Metal-Meisterwerk handelt, werden wir nach der Veröffentlichung sehen.

Dass jemand sich die Mühe gemacht hat, ein solches Unikat auszugraben ist jedenfalls eine News wert.

Das Album erscheint 07.04.2017 über Plastic Head Distribution.

Die Tracklist findet ihr hier:

1. Hymn Des Mortes Pt 1.

2. The Silence Of The Guide

3. A Sign In Time

4. Bonded

5.The Worshipper

6. MoonStorm

7. Hymn Des Mortes Pt. 2

8. Path Of Sorrow

9. Hymn Des Mortes Pt 3

10. Den Gamle Manns Profetier