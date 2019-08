UNDER THE BLACK SUN 2020 - Erste Bands sind bestätigt.

Im kommenden Jahr findet das UNDER THE BLACK SUN Festival vom 02.07 – 04.07.2020 erneut auf der Freilichtbühne in Friesack (nahe Berlin) statt. Als auftretende Bands sind bisher die folgenden Acts bestätigt:

ANCIENT RITES (Special Old-School-Set)

ILLUM ADORA

MYSTIFIER

WHISKEY RITUAL

PSYCHONAUT 4

Ganz besonders für die Anhänger außerskandinavischer Black-Metal-Klassiker ist also schon mal einiges geboten, wie man sieht.

Tickets sind hier erhältlich: https://www.folter666shop.de/de/Tickets/Hardticket/23-under-the-black-sun-open-air-2020-early-bird-hardticket-4515-4519-4534.html

