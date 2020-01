UNHERZ: Charterfolg mit

Die Deutschrocker von UNHERZ haben am 10.01.2020 ihr neues Album "Mainstream" via Massacre Records veröffentlicht. Nun ist das Werk auf Platz 72 der deutschen Albumcharts eingestiegen.



Wer das neue Material direkt auf die Ohren möchte, der hat dazu ab März Gelegenheit. Karten dazu können über die Band-Homepage bestellt werden.



Zu folgenden Terminen ist die Band mit V.E.R.S.U.S. als Support zu sehen:

06.03.2020 DE Hamburg - Marias Ballroom

07.03.2020 DE Leipzig - Hellraiser

13.03.2020 DE München - Backstage

14.03.2020 DE Mannheim - MS Connexion Complex

21.03.2020 DE Bad Salzungen - Kulturzentrum KW70

28.03.2020 DE Wetzlar - E Werk

16.-18.07.2020 DE Fritzlar - Rock am Stück



Die Tracklist von "Mainstream" liest sich so:

1. Intro

2. Mainstream

3. Beichtstuhl oder Sündenpfuhl

4. König ohne Krone

5. Schreie in der Nacht

6. Hänsel und der Nachbar

7. Leben am Limit

8. Ihr wisst es nicht

9. Unsere Art

10. Hornhaut am Arsch

11. F.I.F.A.

12. Eigene Legende

13. Drachenflügel

14. Fluch der Zeit

15. Marie

