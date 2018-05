UNLEASHED - ab sofort bei Napalm Records

Wie Frontmann Johnny Hedlund über Facebook und in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gibt, hat die schwedische Death-Metal-Institution UNLEASHED einen neuen Plattenvertrag mit Napalm Records unterzeichnet, der in Bälde das dreizehnte Studioalbum des Quartetts hervorbringen soll. Im Mai 2018 soll es ins Chrome Studio gehen, so dass man mit neuem Material in das Jahr 2019 schreiten kann, welches das 30. Bandjubiläum markieren wird.

Die folgenden Festivalauftritte sind fürs laufende Jahr bestätigt:

26.-27.05.2018 - Outch Extreme Festival - Frankreich

14.-15.06.2018 - With Full Force Festival - Deutschland

29.06.2018 - Rock The Castle - Italien

10.08.2018 - Party-San Open Air - Deutschland

11.08.2018 - Brutal Assault Festival - Tschechien

Foto: Jowita Kaminska (Archiv)

Quelle: Unleashed, Napalm Records Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: unleashed johnny hedlund napalm records