KISSIN' DYNAMITE: Neues Album kommt im Juli

Die neue Scheibe heißt "Ecstasy" und erscheint am 6. Juli bei Sony & Metal Blade, wo die fünf Schwaben einen neuen Plattenvertrag unterschrieben haben. Dies ist ein weiterer Schritt nach oben auf der Karriereleiter, zu dem wir von POWERMETAL.de ganz herzlich gratulieren.



Mit der ersten Single 'I've got the Fire' gibt es einen Appetithappen auf das neue Album, der richtig Bock auf mehr macht.







Live kann man KISSIN' DYNAMITE diesen Sommer auf folgenden Festivals sehen:



28.06.2018 // Tann/Rhön, Rockwolf

28.07.2018 // Rengsdorf, Rockfestival

06.08.2018 // Berlin, Zitadelle w/Steel Panther

24.08.2018 // Obrigheim, Rock im Hinterland

25.08.2018 // Königstein, Rock auf der Burg



Ab Oktober begleitetet KISSIN' DYNAMITE zusammen mit AMARANTHE POWERWOLF auf der >>Wolfsnächte Tour 2018<<.



26.10.2018 // Wiesbaden, Schlachthof

27.10.2018 // Oberhausen, Turbinenhalle

29.10.2018 // Hamburg, Große Freiheit 36

31.10.2018 // Berlin, Huxleys

02.11.2018 // Leipzig, Haus Auensee

06.11.2018 // A-Wien, Arena

09.11.2018 // München, Tonhalle

10.11.2018 // Ludwigsburg, MHP Arena

11.11.2018 // NL-Eindhoven, Effenaar

14.11.2018 // CH-Lausanne, Les Docks

15.11.2018 // CH-Zürich, Komplex 457

16.11.2018 // Geiselwind, Music Hall

17.11.2018 // Saarbrücken, Saarlandhalle

