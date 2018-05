UNTER SCHWARZER FLAGGE 2019: PROJECT PITCHFORK, MONO INC., LORD OF THE LOST und STAHLMANN bestätigt

Für die nächste Auflage der Tagesveranstaltung "Unter schwarzer Flagge" sind für das kommende Jahr bereits jetzt die Bands bestätigt worden.



Diese sind:



PROJECT PITCHFORK

MONO INC.

LORD OF THE LOST

STAHLMANN



Das Festival findet auf einem Schiff statt. Los geht es am 11.05.2019 gegen 11:00 Uhr. Das Schiff wird gegen 12:00 Uhr ablegen. In Königswinter gibt es von ca. 16:30 - 19:30 Uhr einen Landgang. Gegen 00:00 Uhr kommt die MS RheinEnergie wieder an.



Die Tickets sind auf 1.333 Stück limitiert und ab sofort im Amphi-Shop erhältlich. Sie kosten 69,00 € zzgl. 7,00 € Vvk.-Gebühren, zzgl. Versand. Der Ticketpreis enthält die Rheinschifffahrt an Bord der MS RheinEnergie am 11.05.2019 von Köln nach Königswinter und zurück.

Quelle: AMPHI Festival GmbH Redakteur: Swen Reuter Tags: unter schwarzer flagge 2019 project pitchfork mono inc lord of the lost stahlmann ms rheinenergie