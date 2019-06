UNVEIL THE STRENGTH: Neue Truppe altbekannter Musiker

In den Reihen der neu formierten Band stehen Ex-Musiker der Bands FIVE FINGER DEATH PUNCH, SACRED MOTHER TONGUE, INVIDIA, FLATLINE, DEVOLVED UND STRATOVARIUS. Klingt gut? Hier sind die Namen dazu: Youtube.

Die Band wird ihr neues Album nicht komplett veröffentlichen, sondern ein Lied nach dem anderen, jeweils mit Video, online stellen. Ich persönlich glaube nicht, dass das ein Erfolgsrezept sein wird, aber vielleicht irre ich ja. Der erste Song wird 'Foundations' sein und in Kürze veröffentlicht werden. Bis dahin kann man auf der Bandwebseite bereits das Lied 'Hell's Never Over' anhören, das mehr fragwürdige Grammatik als übermäßige Originalität zeigt.