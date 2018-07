UNZUCHT bringt

Gut, dass es Promo-Firmen gibt. Hier sagt mir nämlich die liebe Sandra von Rosenheim Rocks was das ist, ein "Akephalos". Das ist ein kopfloser Dämon aus der griechischen Mythologie. Was das mit UNZUCHT zu tun hat? Keine Ahnung, aber das Album wird am 27. Juli erscheinen und elf neue Lieder enthalten. Das Album wird es in den üblichen Formaten geben und als limiterte Fan-Edition "in einer edlen Klappschatulle, inkl. einer exklusiven Bonus-Disc mit Piano-Versionen, sowie einer Flagge, einem Aufnäher und einer handsignierten Autogrammkarte". Pianoversionen von UNZUCHT? Ich bin gespannt, ob die gut sind.



