URZA: Details zum Debüt-Album

Die Funeral-Doomer von URZA werden am 15. März 2019 ihr Debütwerk "The Omnipresence Of Loss" über Solitude Productions veröffentlichen.



Dazu hat die Band nun die Tracklist und das Coverartwork bekannt gegeben. Das Quintett aus Berlin will mit den fünf überlagen Songs demächst ebenfalls auf Tour gehen und plant auch schon ein weiteres Album



Die Tracklist liest sich so:



1. Lost In Decline

2. A History Of Ghosts

3. Path Of Tombs

4. From The Vaults To Extermination

5. Demystifying The Blackness



Musik gibt es via Bandcamp.

