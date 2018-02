US-Einzelhandelskette Best Buy wird keine CDs mehr verkaufen, aber Vinyl

Das ist aber mal eine Nachricht mit Sprengkraft. Warum? Nicht weil die CDs aus dem Regal fliegen, sondern wegen der Begründung: Es lohnt sich nicht mehr, da die digitalen Verkäufe zunehmend die größeren Umsätze einfahren. Deswegen werden CDs ab 1. Juli aus den Regalen verbannt werden. Vinyl wird es dagegen noch für die nächsten zwei Jahre geben, danach sieht man weiter. Auch die Kette Target ändert seine Bedingungen und wird zwar CDs in den Regalen behalten, aber nur noch für die bezahlen, die auch gekauft wurden, also effektiv zu einem Kommissionssystem wechseln. Wenn man weiß, dass diese beiden Ketten in den USA einen sehr beachtlichen Markanteil haben, deutet sich hier ein echter Systemwechsel für die Musikindustrie an.

Ist das das Ende der CD? Abwarten. Immerhin sind die Verkaufszahlen für Musikcassetten um 35% gestiegen. Das heißt, man sollte längerfristig beobachten. Vielleicht hat der Konsument irgendwann auch genug von Downloads ohne Cover, die in ungeordneten Verzeichnissen herumliegen und beim nächsten Computercrash fort sind.