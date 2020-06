Und noch ein Clip von DRAEMORA

Von der US-amerikanischen die Prog-Death-Kapelle DRAEMORA gibt es einen weiteren Clip in Gestalt eines Playthroughs von 'Legion Of Scum', im Original von der am 26. Juni erscheinenden EP "Awakening".





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: draemora legion of scum awakening playthrough