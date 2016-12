Update zu ROCKAVARIA, ROCK IM REVIER, ROCK IN VIENNA

Es ist bereits beinahe Jahresende und kaum etwas ist bekannt über die drei Festivals, die letztes Jahr durchaus eine erntszunehmende Größe im Festivalzirkus darstellten. Zumindest insgesamt. Denn eines steht wohl schon fest:

ROCK IM REVIER ist Geschichte und wird 2017 nicht noch einmal stattfinden.

ROCKAVARIA: Hier meldet der Münchner Merkur einige Dinge, die nicht so recht zu passen scheinen. So gibt es noch keine offizielle Verlautbarung außer der Aussage "ROCKAVARIA 2017 wird stattfinden". Die Veranstaltungsstätte hat mitgeteilt, dass der Olympiapark für das letzte Maiwochenende reserviert wurde. Allerdings hat der Veranstalter des ROCKAVARIA just an dem Wochenende in München einen Auftritt von AEROSMITH organisiert. Die machen sich sicher nicht selbst Konkurrenz. Wechselt also AEROSMITH auf das ROCKAVARIA? Wird das ROCKAVARIA verlegt oder auf zwei Tage verkürzt?

ROCK IN VIENNA: Wenigstens hier gibt es Informationen. Vom 2. bis 5. Juni geht es in Wien ab, und zwar mit KINGS OF LEON, DIE TOTEN HOSEN, SILBERMOND, BEATSTEAKS, MACKLEMORE AND RYAN LEWIS, MARTERIA und vielen mehr. Tickets für das 4-Tage-Spektakel kosten 139,90 Euro und sind an allen üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich. VIP-Pässe für 349,90 gibt dagegen nur über die Festivalhomepage. Sollte jemand hier bereits ein Ticket gekauft haben, so gilt dieses natürlich für den gesamten, jetzt auf vier Tage ausgedehnten Festivalzeitraum.