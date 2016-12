BLUE SKY THEORY: Video zu 'This Day'

Die Bremer, die mich im Frühjahr überraschend begeistern konnten, da das Scheibchen so untergrundig-unverhofft eintrudelte, legen jetzt mit einem Video nach. Verarztet wurde der Song 'This Day' vom Debüt "Cassandra", das ich noch einmal - nach dem Review - empfehlen möchte. Aber überzeugen sollen sie euch selbst, hier ist 'This Day':

