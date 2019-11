Die polnische Metal-Band VADER hat im kommenden Jahr einige Jubiläen zu verzeichnen. 1990 erschien das zweite Demo "Morbid Reich", mit welchem die Karriere der Death-Metal-Band in Fahrt kam. Fünf Jahre später erschien das zweite Album "De Profundis" und feiert so nächstes Jahr seinen 25. Geburtstag. 2000, vor zwanzig Jahren, erschien mit "Litany" eines der beliebtesten Alben. Zu guter Letzt vollendet das Minialbum "Art Of War" sein fünfzehntes Jahr seit der Veröffentlichung.

Und so hat die Band beschlossen, mit diesen vier Werken ihrer Diskographie eine Tour namens "Anniversary Tour" durch Europa zu starten.



Bei der Tour werden DEFILED, CHRONOSPHERE und FALLCIE mit dabei sein.



Folgende Termine sind bestätigt:

07.03. D Osnabrück - Bastard Club

08.03. B Arlon - L’Entrepôt

09.03. UK London - The Underworld Camden

10.03. NL Rotterdam - Baroeg

11.03. B Lokeren - Sport & Jeugdcomplex

12.03. NL Amersfoort - Fluor033

13.03. D Leipzig - Stadtbad

14.03. D Marsberg - Metal Diver Festival

15.03. D Mannheim - MS Connexion Complex

16.03. CH Martigny - Sunset Bar

17.03. CH Martigny - Sunset Bar

18.03. I Paderno Dugnano (MI) - Slaughter Club

19.03. I San Donà di Piave (VE) - Revolver Club

20.03. HR Zagreb - Klub Močvara

21.03. A Vienna - Viper Room

22.03. SK Košice - Collosseum Club