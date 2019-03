VADER kündigt neue EP an

Am 31. Mai wird "Thy Messenger" mit fünf Liedern erscheinen, die Anfang 2019 in den Hertz Studio in Białystok, Polen, unter der Aufsicht der Wiesławski Brothers aufgenommen wurden. Das Cover stammt von Wes Benscoter, der schon die "De Profundis"- Scheibe optisch veredelte und unter anderem schon mit SLAYER, KREATOR und SINISTER gearbeitet hat. Ein komplettes neues Album ist für Herbst geplant.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: vader thy messenger