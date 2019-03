KIEFER SUTHERLAND auf intimer Club-Tour

Zwei Konzerte unter dem Titel "An intimiate night with KIEFER SUTHERLAND" wird der Film- und Fernsehstar in Köln und Hamburg absolvieren, wobei das eher Happenings werden mit Akustikshow, Geschichten und Q&A-Session. Tickets gibt es ab 12. März bei Myticket im Pre-Sale und ab 15.3. im Handel (falls es dann noch welche gibt, was ich nicht glaube):

Di. 02.04.2019 Köln - Stadtgarten

Mi. 03.04.2019 Hamburg - Stage Club

Dass er auch musikalisch etwas draufhat, beweist das Video zu 'This Is How It Is Done': Youtube.