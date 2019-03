2016 wurde das letzte Album der Band veröffentlicht. Am 24.05.2019 wird über Fuzzorama Records mit "Old Gods" die Nachfolgerin veröffentlicht. Als Geschmacksverstärker gibt es 'Means The Same' zu hören, wo es wohl um die täglich blöden Misverständnisse geht.

